Leuca, sempre più turisti dall’estero in cerca di esperienze autentiche

Sempre più stranieri scelgono Santa Maria di Leuca come meta per le vacanze estive. È il dato che emerge dal confronto con i ristoratori, gli albergatori e gli operatori turistici della cittadina ai confini della Terra.

Arrivano in Salento dai vicini paesi europei, Spagna, Francia, Germania, ma anche da molto più lontano: Russia, America, Cina, Giappone e Australia, e prediligono i mesi meno affollati, da inizio maggio a fine giugno e da settembre fino a novembre. A differenza degli italiani, che per godere del mare leucano scelgono principalmente i mesi centrali di luglio e agosto.

Variegate anche le fasce d’età: dalle giovani coppie alle famiglie con bambini, fino ai gruppi di persone in età avanzata. In netta crescita la presenza di cicloturisti, pellegrini e camminatori, sia italiani che stranieri, che percorrono l’ultimo tratto della Via Francigena.

Una destinazione sempre più internazionale, dunque, anche grazie all’aumento dei collegamenti aerei. Eppure, fortunatamente non ancora intaccata dall’overtourism. La tendenza è quella di ricercare esperienze di qualità.

