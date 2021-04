Leuca | Sbarco di migranti nella notte. Potrebbe non essere l’unico

Un gruppo di migranti é stato individuato a largo di Santa Maria di Leuca e condotto in porto in piena notte. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 23. Si tratta di 34 giovani tra iracheni e iraniani, tutti uomini, inclusi i due scafisti, in navigazione da diversi giorni con un gommone a vela. A bordo anche due minori non accompagnati. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i volontari della Croce Rossa e della Caritas della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Potrebbe non essere l’unico. Nelle prossime ore è previsto un secondi scarico sempre sulle coste salentine.