Leuca | Sbarco di migranti. In 20 sono giunti nella notte

Ancora sbarchi in Salento. Nella notte un gruppo di 20 persone, tutti uomini, di nazionalità curdo/iraniana, tra cui un minore non accompagnato, è giunto al porto di Santa Maria di Leuca, Marina di Castrignano del Capo. Le operazioni sono state condotte dalle fiamme gialle della Guardia di Finanza e dagli uomini della Capitaneria di Porto. Una volta giunti a terra, ad attenderli c’erano i volontari della Crosa Rossa Italiana che hanno rifocillano il gruppo e prestato le prime cure necessarie. Sul posto anche i poliziotti per l’identificazione. Al termine delle procedure di rito sono stati tutti accompagnati al don Tonino Bello di Otranto.