Leuca, salvata tartaruga marina di 60 chili in difficoltà

Nelle scorse ore due soci della Lega Navale Italiana – sezione di Marina di Leuca, Salvatore De Cillis e Valerio Nuccio, durante una battuta di pesca in apnea hanno avvistato e salvato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà.
L’esemplare, di circa 60 kg, 80 cm di lunghezza e 25 anni di età, mostrava gravi difficoltà natatorie, probabilmente dovute all’ingerimento di plastiche o a conseguenze legate ad attività ittica illegale.
I due soci hanno immediatamente allertato la BSO.135 della Sezione operativa navale di Gallipoli della guardia di finanza, guidata dal comandante Andrea Luceri, che è prontamente intervenuta per mettere in sicurezza la tartaruga e trasferirla al Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera, dove riceverà le cure necessarie.
