Leuca, Porto turistico: aperta inchiesta per abusi edilizi, tre indagati

Santa Maria di Leuca e il suo Porto turistico al centro di una bufera giudiziaria. Nelle scorse ore la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla gestione dell’area portuale, tra i luoghi di Leuca più amati da turisti e residenti.

Sarebbero tre le persone indagate nell’inchiesta coordinata dalla Pm Patrizia Ciccarese: si tratta del presidente del Consiglio di amministrazione della Porto di Leuca spa, che ha in mano la gestione dell’infrastruttura, di una professionista della società e di un ex commissario prefettizio subentrato tre anni fa.

Gli indagati sarebbero stati invitati a presentarsi nei prossimi giorni davanti ai militari della Sezione operativa navale della guardia di finanza di Gallipoli per fornire informazioni necessarie a ricostruire quanto accaduto.

Al centro dell’ipotesi di reato vi sarebbe una serie di interventi edilizi di natura abusiva realizzati nell’arco di nove anni, dal 2015 al 2024. Le opere attenzionate consisterebbero nella realizzazione, tra le altre, di un chiosco bar, servizi igienici prefabbricati, un gazebo adibito a isola ecologica, pensiline ombreggianti per il posteggio delle macchine, colonnine per rifornirsi di carburante e infine un impianto di videosorveglianza.

A essere coinvolta una superficie totale di 17 mila metri quadri interamente parte dell’area demaniale marittima dello Stato e situata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Secondo l’accusa, tutto ciò sarebbe stato realizzato negli anni senza presentare i titoli demaniali rilasciati dal capo del compartimento, e in assenza del permesso di costruire e del nulla osta delle autorità preposte al vincolo.

Non sarebbero validi neanche i titoli presentati in passato, indicanti l’apertura dei lavori per mantenimento ad uso stagionale. Questi ultimi infatti risulterebbero illegittimi per la Procura, perché riguardanti interventi di natura permanente e dunque nuove opere realizzate e mai rimosse.

Secondo l’accusa, inoltre, la società avrebbe agito senza richiedere l’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza di Lecce. Le opere, infine, sarebbero state realizzate senza l’autorizzazione demaniale, azione che si configurerebbe come occupazione abusiva di demanio pubblico.

Per il momento tutte e solo ipotesi di reato, alle quali i tre indagati saranno chiamati a rispondere.

