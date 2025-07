Leuca, in bici da Riccione al Salento: un regalo per il piccolo Dade

Sono arrivati nelle scorse ore davanti alla Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, ai confini della terra, Simone e il suo bambino di sei anni, Davide, detto Dade, partiti in bicicletta da Riccione lo scorso 16 giugno.

Quattordici tappe, cinque regioni, circa novantasei comuni attraversati, con mamma Antonella e la sorellina Amelia su un camper al seguito, per creare una rete solidale e accendere i riflettori dell’opinione pubblica sul tema delle malattie genetiche rare. Come quella di cui è affetto Dade, la KIF5C, solo 40 casi al mondo, il suo l’unico in Italia.

Un progetto nato come viaggio di famiglia, per regalare un’avventura al piccolo Dade, ma poi diventato “un qualcosa di enorme”, per usare le parole del papà, grazie all’affetto e alla solidarietà della gente incontrata lungo il cammino.

Ad accoglierli emozionati e festanti al traguardo numerose associazioni locali, tanti bambini, il sindaco Francesco Petracca e i rappresentanti del comune di Castrignano del Capo.

