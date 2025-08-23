Leuca, il Faro connesso al mondo grazie ai radioamatori salentini

Il Faro di Santa Maria di Leuca al centro del mondo per un’intera giornata grazie ai radioamatori. Sono stati ben 36 gli appassionati volontari dell’associazione Radioamatori italiani che, fin dalle prime ore dell’alba di venerdì 22 agosto, si sono riuniti in questa splendida località del Salento per divulgare e mettere in pratica le tecniche di collegamento via onde radio.

Due le postazioni campali allestite, in una delle quali si è sperimentato con successo un collegamento Lecce – Siracusa in diretta utilizzando una tecnologia chiamata DATV, che permette ai radioamatori non solo di sentirsi ma anche di vedersi, esattamente come accade in una normale conferenza via internet, ma sfruttando la sola radio.

L’evento, organizzato dalle sezioni locali di Lecce e Castellana Grotte di A.R.I. e patrocinato dal Comune di Castrignano del Capo, è stato pensato per raggiungere importanti obiettivi, tra cui avvicinare i giovani allo studio delle materie STEM.

