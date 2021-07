Notte movimentata nel capo di Leuca per l’ennesimo sbarco di migranti. In 13 sono stati intercettati dalla Guardia Di Finanza al largo della costa salentina.

Tra gli uomini provenienti da Afghanistan, Iraq, Iran anche 2 minori non accompagnati. Sul posto, per le operazioni di accoglienza, sono giunti i volontari della Croce Rossa Italiana.