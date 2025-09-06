Leuca, decaduta la concessione del porto: scontro in politica

Il Porto di Leuca torna al centro dei riflettori della politica cittadina e accende il dibattito. La Regione Puglia ha dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima per la gestione del porto affidata alla società “Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A.”, della quale il Comune di Castrignano del Capo è socio di minoranza per il 49%.

I motivi si leggono nella determina ufficiale pubblicata sull’albo pretorio della Regione: mancata esecuzione delle opere previste per il completamento dell’area portuale e mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti e dei valori di trasparenza e lealtà. La concessione, avviata nel 2008, era stata fissata per una durata di 49 anni e 7 mesi, e avrebbe dovuto portare alla realizzazione di opere e servizi migliorativi.

Il messaggio della minoranza

Com’era prevedibile, il fatto ha riacceso un dibattito politico mai sopito. Con un esposto depositato lo scorso 21 luglio, infatti, i cinque Consiglieri di minoranza del Comune di Castrignano avevano denunciato le stesse inadempienze in questione.

“Fino a pochi mesi fa abbiamo esortato l’amministrazione comunale ad attivarsi legalmente nei confronti degli organi societari, – si legge in una nota diffusa dal gruppo -. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Ma non solo: il sindaco Petracca affermava pubblicamente quanto le acque del porto turistico fossero ‘limpide e trasparenti’. Oggi non l’opposizione ma la Regione, la Procura e altre autorità ci dicono quanto al contrario fossero torbide quelle acque”, concludono i consiglieri.

La replica della maggioranza

Pronta la replica pubblica del primo cittadino: “È inaccettabile che i consiglieri di minoranza provino ad attribuirsi meriti che non hanno, rivendicando come risultato di un loro esposto l’adozione del provvedimento di decadenza, – afferma il Sindaco -. Basta leggere le carte per comprendere che il Comune non ha frapposto ostacoli all’avvio dei lavori previsti e non è stato connivente di fronte alle irregolarità emerse”.

E conclude: “La sopravvenuta inadempienza della società è stata un fatto imprevedibile, che ha colto tutti di sorpresa. Oggi il Comune prende atto della nuova situazione, senza piegarsi a strumentalizzazioni di parte”.

