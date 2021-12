Leuca, barca a vela giunta con 70 migranti a bordo

CASTRIGNANO DEL CAPO – E’ arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca, trainata da una motovedetta della Guardia Costiera, l’imbarcazione a vela soccorsa all’alba di oggi a circa 30 miglia a sud del Capo di Leuca. A bordo i migranti sarebbero circa 70, di nazionalità iraniana, irachena e siriana. Ci sono anche donne e bambini. Le operazioni di sbarco sono in corso. I migranti questa notte avevano lanciato un May day perché il natante era alla deriva e imbarcava acqua con il mare molto mosso. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono state difficili per la distanza e le avverse condizioni meteo marine. Ad accogliere i migranti ci sono i medici Usmaf con i volontari della Croce Rossa Italiana e della Caritas.