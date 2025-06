Lettieri (PD) su ballottaggio Matera: “Cifarelli unica scelta possibile”

Matera, venerdì 30 maggio 2025 – “Il ballottaggio a Matera rappresenta un momento importante della vita politica e amministrativa della città e della nostra regione. Sono convinto che, in questa sfida a due, l’unica scelta possibile per un progressista è rappresentata da Roberto Cifarelli. La scelta infatti è tra lui e il candidato delle destre di Fratelli d’Italia, di Bardi della Meloni e di Salvini che tanti danni stanno già facendo alla Basilicata. Quindi l’8 e il 9 di giugno al voto convinti per Matera e Roberto Cifarelli e per i referendum su lavoro e cittadinanza”. Lo afferma il segretario del Partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri.

