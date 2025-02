Lettieri (PD Basilicata) su nuovo piano sanitario: “Situazione drammatica, pronti a dare il nostro contributo”

Giovedì 20 febbraio 2025 – “La relazione dell’assessore alla sanità e al Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, fotografa il drammatico stato di salute della sanità lucana sia da un punto di vista finanziario sia gestionale. L’assessore prospetta però la predisposizione, entro la fine del 2025, di un nuovo piano finanziario che partendo dall’analisi dell’esistente si prefigge lo scopo di implementare azioni volte al rilancio della sanità regionale. A questo confronto il Partito Democratico di Basilicata non vuole sottrarsi. Come annunciato dal gruppo consiliare in una nota, offriremo ampia collaborazione e proveremo a dare il nostro contributo alla realizzazione di un piano che vada verso l’abbattimento delle liste d’attesa, il potenziamento degli investimenti in infrastrutture e sopratutto risorse umane che possano potenziare la medicina territoriale anche se mi chiedo: a che punto sono gli investimenti infrastrutturali su case ed ospedali di comunità per provare ad abbattere le liste d’attesa e a far diminuire i costi e la migrazione sanitaria che oggi cuba oltre 80 milioni di euro con situazioni drammatiche nel materano?”. Ad affermarlo è il Segretario del Partito Democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri, che aggiunge: “Bisogna lavorare all’integrazione socio-sanitaria coinvolgendo i Comuni e immaginando un cambio di governance degli ambiti territoriali sociali. Oltre il preziosissimo lavoro che sta portando avanti il gruppo consiliare, è necessario far partire nei prossimi giorni un confronto interno che coinvolga le esperienze e le competenze che il PD regionale e nazionale ha per irrobustire la proposta e il contributo che i nostri consiglieri daranno nella massima Assise. Tutto ciò nell’ottica di una opposizione costruttiva che non si limiti esclusivamente ad evidenziare i fallimenti del governo Bardi (che in sei anni ha determinato un forte arretramento nei servizi alla popolazione lucana), ma che contribuisca fattivamente all’individuazione di nuovi modelli per favorire il miglioramento dei servizi sanitari offerti e assicurare ai cittadini una presa in carico rapida, qualificata e funzionale”, conclude il Segretario.