L’Esercito italiano festeggia a Bari i suoi 164 anni

BARI – Tre parole che definiscono la missione dell’Esercito italiano ovvero tecnologia, valori e addestramento. Centosessantaquattro anni trascorsi nella difesa indossando le mimetiche. È la storia dell’Esercito che ha scelto Bari per celebrare il suo anniversario fondativo con un calendario che, fino al 4 maggio, alterna cerimonie a iniziative dedicate alla cittadinanza. Si inizia il prossimo primo maggio quando in piazza Libertà alle 10, sarà inaugurato il Villaggio Esercito dove sarà possibile sperimentare le attività legate al mondo militare come il percorso di military fitness e l’arrampicata su parete di roccia artificiale e usare il simulatore di volo. In mostra ci saranno anche mezzi e materiali dell’Esercito come il laboratorio mobile Cbrn, Chimico, biologico, radiologico e nucleare, droni e sistemi di targeting. Il giorno successivo alle 8.30 del mattino, sarà il capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, a deporre una corona di alloro nel sacrario dei Caduti d’Oltremare. Seguirà alle 10.30 sul lungomare Nazario Sauro, la cerimonia militare, con lo schieramento di numerosi reparti in rappresentanza delle varie componenti dell’Esercito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author