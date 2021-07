Aveva le ore contate il presunto complice di Paulin Macaj, 31enne, albanese, accusato di omicidio dell’ex banchere Giovanni Caramuscio, avvenuto venerdì sera per una rapina finita male. All’alba i carabinieri hanno arrestato Andrea Capone, 28enne di Tricase residente a Lequile. Ad incastrarlo la felpa rinvenuta dai vigili del fuoco in un pozzo insieme agli indumenti di Macaj e comparata con le immagini di sorveglianza e quelle del profilo facebook di Caputo ora accusato di omicidio aggravato in concorso, porto abusivo di arma alterata e ricettazione. L’uomo è stato condotto in carcere.