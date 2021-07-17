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Lequile | Fermato il presunto killer, si tratta di un albanese di 31 anni
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Lequile | Fermato il presunto killer, si tratta di un albanese di 31 anni

Lug 17, 2021
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E’ STATO FERMATO IL PRESUNTO KILLER CHE VENERDÌ SERA, INTORNO ALLE 23, HA ESPLOSO DIVERSI COLPI DI PISTOLA CONTRO GIOVANNI CARAMUSCIO, 69ENNE DI MONTERONI, FUNZIONARIO DI BANCA IN PENSIONE. SI TRATTA DI PAULIN MECAJ, 31ENNE, ALBANESE CHE IN COMPAGNIA DI UN’ALTRA PERSONA AVREBBE TENTATO DI RAPINARE L’UOMO INTENTO A PRELEVARE DALL’ATM DEL BANCO DI NAPOLI DI VIA SAN PIETRO IN LAMA A LEQUILE DEL DENARO. MECAJ AVREBBE PREMUTO IL GRILLETTO DOPO CHE CARAMUSCIO SI È OPPOSTO SFERRANDO UN PUGNO AL VOLTO IN DIREZIONE DI UNO DEI DUE. POI I COLPI VERSO IL TORACE. MA I DUE, A SANGUE FREDDO, HANNO PORTATO A TERMINE LA RAPINA FUGGENDO CON IL PORTAFOGLI DELLA VITTIMA. VENTI SECONDO IN TUTTO, UN DELITTO CONSUMATO SOTTO GLI OCCHI DELLA MOGLIE CHE, INERME, HA ASSISTITO ALLA SCENA. UTILI ALLE INDAGINI LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA INSTALLATE IN ZONA, VE NE ERANO DIVERSE OLTRE A QUELLE DELLA BANCA. I DUE HANNO AGITO COPRENDOSI IL VOLTO CON LA MASCHERINA CHIRURGICA. DAI VIDEO SI VEDE COME I DUE RAPINATORI SI ERANO NASCOSTI DIETRO UNO DEGLI ANGOLI DELL’EDIFICIO CHE OSPITA LA BANCA, IN ATTESA DI SORPRENDERE LA PRIMA PERSONA CHE SI SAREBBE AVVICINATA AL BANCOMAT. IN CASA DELL’ALBANESE I CARABINIERI HANNO RINVENUTO UNA BERETTA CALIBRO 9 CORTO CON MATRICOLA ABRASA, LA STESSA CHE SI VEDE DALLE IMMAGINI E CHE IL 31ENNE AVREBBE TENTATO DI OCCULTARE ALL’INTERNO DI UNA PIANTA ORNAMENTALE. UTILI LE PAROLE DI UN TESTIMONE CHE HA RACCONTATO DI AVER NOTATO UN GIOVANE, DIRIGERSI VERSO UN POZZO NEI PRESSI DELL’ISTITUTO DI CREDITO CON IN MANO UNA BUSTA DI PLASTICA E DI AVERLO RIVISTO POCO DOPO RITORNARE A MANI VUOTE. ALL’INTERNO I CARABINIERI HANNO RINVENUTO UNA SERIE DI INDUMENTI, GLI STESSI UTILIZZATI DAI MALVIVENTI PER COMPIERE LA RAPINA. IL TERRENO È COLLOCATO ANCHE VICINO ALL’ABITAZIONE DELL’INDAGATO. IN PIENA NOTTE I CARABINIERI HANNO SUONATO ALLA SUA PORTA TROVANDOLO IN EVIDENTE STATO DI AGITAZIONE, A PETTO NUDO, BAGNATO E VESTITO CON BERMUDA. PER MECAJ SI SONO APERTE LE PORTE DEL CARCERE DI LECCE BORGO SAN NICOLA IN ATTESA DELLA CONVALIDA DEL FERMO DA PARTE DEL GIP DEL TRIBUNALE DI LECCE. LE INDAGINI PROSEGUONO PER RISALIRE AL COMPLICE.

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