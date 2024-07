Leporano, vandali abbattono pali della segnaletica stradale

LEPORANO – Atti di vandalismo a Leporano nella zona di Porto Pirrone. Ignoti nella nottata tra il sabato e la domenica hanno abbattuto alcuni pali della segnaletica stradale. Ma il lavoro della Polizia Locale non si ferma, con particolare attenzione per la repressione del fenomeno della sosta vietata. E’ al vaglio degli inquirenti l’esame delle immagini delle telecamere di zona per risalire agli autori dell’abbattimento dei pali.

Foto Francesco Manfuso

