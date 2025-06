Leporano, tolleranza zero contro i rifiuti abbandonati: sanzioni in arrivo

LEPORANO (TA) – Nuovo intervento del Comune di Leporano per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio. Questa mattina, grazie a un’operazione congiunta tra il settore Ambiente e la Polizia Locale, sono stati individuati i responsabili di alcuni abbandoni su aree comunali. Per coloro che hanno abbandonato i rifiuti sono in arrivo sanzioni amministrative particolarmente severe.

L’operazione della Polizia Locale è stata portata a termine in Via Crocifisso, alla periferia del paese, in un’area compresa tra i comuni di Pulsano e Leporano ma di competenza di quest’ultimo.

L’amministrazione comunale conferma così la propria linea di fermezza sul rispetto delle regole e sulla tutela del decoro urbano. L’intervento ha previsto anche la bonifica immediata delle zone interessate, rese nuovamente pulite grazie alla collaborazione della Impregico, sotto la supervisione del responsabile Danilo Marra, sul posto si è recato anche il Vice sindaco di Leporano, Danilo Secondo.

Il Comune di Leporano per la raccolta differenziata ha recentemente toccato quota 92,47%, un traguardo raggiunto anche grazie all’attività costante di controllo e prevenzione da parte del Comando di Polizia Locale, guidato dalla dott.ssa Rutigliano.

Le autorità locali ribadiscono che le azioni di contrasto all’inciviltà ambientale proseguiranno senza sosta, con l’obiettivo di difendere l’ambiente e il benessere dell’intera comunità.

Qui sotto un momento dell’operazione portata a termine



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author