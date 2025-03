Leporano, market della droga in villetta a Gandoli: un arresto

LEPORANO (TA) — Una villetta nella località costiera di Gandoli (Leporano, Taranto) si è rivelata il centro di un vero e proprio “market” della droga. I Carabinieri di Taranto, dopo giorni di osservazioni e raccolta di informazioni, hanno arrestato un 54enne incensurato, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 23 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di 580 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

La droga è ora al vaglio del Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari con arresto già convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

