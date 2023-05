Leporano: Abbandono rifiuti, colto in flagranza da Polizia Locale

Senza sosta l’intensa attività di contrasto alle pratiche illecite che deturpano il territorio di Leporano (Taranto).

Il costante controllo della Polizia Locale ha permesso, nella mattinata di domenica 14 maggio, di cogliere in flagranza un soggetto mentre abbandonava rifiuti in Via Comunale San Francesco, scaricandoli dal proprio veicolo.

Prontamente fermato, e sanzionato, l’uomo è risultato sprovvisto di patente oltre a guidare un veicolo non coperto da assicurazione e revisione. Pertanto, gli agenti della Locale lo hanno multato anche per le violazioni del Codice della Strada, sequestrando veicolo e documenti.

“Orgogliosa di questo, come di altri risultati centrati, che consentono di garantire a cittadini e turisti, ancor di più in vista della bella stagione, un ambiente pulito e accogliente, nel quale regole si rispettano. Certamente proseguiremo su questa linea”, ha commentato Maria Rutigliano, comandante della Polizia Locale di Leporano.

