Leonardo, Michele Emiliano scrive al ministro Urso

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha inviato una lettera al ministro per le Imprese e per il Made in Italy, Adolfo Urso, esprimendo “grande preoccupazione” riguardo alle recenti dichiarazioni dell’a.d. di Leonardo, Roberto Cingolani, su un possibile scorporo dell’intera divisione Aerostruttura dal gruppo.

“Questa ipotesi – ha dichiarato Emiliano – sta generando tensioni e agitazioni sindacali nei siti produttivi pugliesi, anche in considerazione degli accordi raggiunti nei tavoli istituzionali e delle numerose vertenze già presenti in Puglia sulle società partecipate dallo Stato.”

Tra i temi critici, Emiliano ha citato la decarbonizzazione dell’acciaieria ADI e della centrale Enel di Cerano, la situazione dei lavoratori Ilva in Amministrazione Straordinaria e il polo chimico di Brindisi, dove è stata annunciata la dismissione dello stabilimento Versalis di Eni.

Emiliano ha quindi sollecitato il ministro Urso a promuovere un’interlocuzione con Leonardo Spa per ottenere chiarimenti sui programmi futuri, in particolare per la Sezione Aerostrutture, che include il sito di Grottaglie e altri tre stabilimenti nel Sud Italia. Il presidente ha auspicato infine che gli esiti di tali incontri possano essere condivisi con la Regione Puglia, confidando nella disponibilità del Governo.

