Leonardo di Grottaglie: sciopero lavoratori il 21 febbraio

Le rappresentanze sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di otto ore per tutti i turni nella giornata di venerdì 21 febbraio presso lo stabilimento Leonardo di Grottaglie. La decisione è stata presa durante le assemblee odierne dei lavoratori di Leonardo Aerostrutture, LLS, LGS e dell’indotto (Axist, Tecnoplants, IVRA, SVIB).

Nel verbale sindacale si evidenzia la preoccupazione per la situazione dello stabilimento e per la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. I lavoratori e i sindacati chiedono con forza una diversificazione della produzione per affiancare il programma del Boeing 787, lamentando l’assenza di concreti investimenti da parte dell’azienda.

Il 21 febbraio, dalle ore 4:00, i manifestanti presidieranno gli ingressi della fabbrica e successivamente sfileranno in corteo fino all’aula consiliare del Comune di Grottaglie, dove si terrà un Consiglio comunale monotematico sulla crisi dello stabilimento.

