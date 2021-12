Nello stabilimento Leonardo di Grottaglie l’azienda avvierà 13 settimane di cassa integrazione ordinaria a zero ore per 1049 dipendenti. Lo ha comunicato oggi con lettera ai sindacati e a Confindustria Taranto la divisione Aerostrutture di Leonardo. La cig è dovuta alla crisi di commesse aeronautiche e per Grottaglie dalla brusca frenata della commessa del Boeing 787