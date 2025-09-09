10 Settembre 2025

Regione, centrosinistra, Leo: “Si lavora al programma, superati malumori interni”

Maria Teresa Carrozzo 9 Settembre 2025
Il centrosinistra lavora alla campagna elettorale e trova la sintesi sul candidato presidente Antonio Decaro. L’assessore regionale Leo minimizza le parole dell’onorevole Stefanazzi.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

