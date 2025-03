Legge elettorale, nomine e sindaci: la settimana in Regione

Bari – La legge elettorale da mettere a punto senza accordo, quella sulle nomine da abrogare e quella sui sindaci candidati ma anche l’audizione dell’ex ambasciatrice del turismo, Nancy Dell’Olio: in Regione si apre una settimana chiave per gli equilibri, in vista del dopo Emiliano.

