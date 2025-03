Legge elettorale e sindaci, Pd ha pronto l’accordo

Bari – Legge anti sindaci, il Pd pronto alla prova d’aula per abrogare la norma che chiede ai primi cittadini le dimissioni con sei mesi di anticipo, in caso di candidatura. Nelle scorse ore, il flash mob in Regione ma la direzione dei democratici licenzia la proposta di accordo sull’intera legge elettorale.

