LEGABASKET: VUELLE PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 62-86

Brindisi espugna la Vitrifrigo Arena di Pesaro (62-86) e difende il primato in classifica, a prescindere dal risultato del match del Pala Serradimigni tra Sassari e Milano (ore 20.45). Biancoazzurri sempre avanti: più undici all’intervallo lungo (32-43) e poi gestione dello score sino alla sirena conclusiva e con vantaggi crescenti (+19 alla fine del terzo periodo), +27 nell’ultimo minuto e +24 finale. Ancora assenti per Covid Perkins e Thompson, oltre al capo allenatore Vitucci. E’ stata comunque la partita del ritorno in campo di D’Angelo Harrison: 18 minuti di utilizzazione con 14 punti realizzati. Top scorer della NBB Derek Willis, autore di 24 punti; bene anche Krubally con 20 punti. Domenica prossima il match interno con la Vanoli Cremona (ore 20.45), quando mancheranno tre partite alla conclusione della fase regolare oltre al recupero del 28 aprile con la Dinamo Sassari.