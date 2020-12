LEGABASKET | VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 96-94

Harrison fallisce l’ultimo attacco per la possibile parità e l’Happy Casa perde di misura (96-94) nel Pala Radi di Cremona dopo una partita ricca di colpi di scena, ma contrassegnata anche da troppi errori. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva che consente all’Olimpia Milano, vittoriosa in trasferta nel big match con la Virtus Bologna, di staccare ulteriormente i pugliesi in classifica (22 punti contro i 18 della NBB). Nella prima gara del nuovo anno Brindisi affronterà la Dolomiti Energia Trentino prima di chiudere il girone di andata a Varese.