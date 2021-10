Legabasket | Un caso di positività nella NBB. Stasera l’anticipo con la «Effe».

Una serata complicata per l’Happy Casa Brindisi per il caso di positività registrato nel gruppo biancoazzurro e per l’infortunio occorso in allenamento a Raphael Gaspardo. Alle 20.30, nel Pala Pentassuglia, l’anticipo con la Fortitudo Bologna nel quale coach Frank Vitucci potrebbe utilizzare Wes Clark per fronteggiare le due assenze certe. Ecco il comunicato ufficiale della NBB: «Happy Casa Brindisi comunica che è stato rilevato un caso di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il soggetto è attualmente in isolamento. Tutto il team è stato sottoposto nel pomeriggio a ulteriori test antigenici rapidi dall’esito negativo. Le attività di squadra proseguiranno nel rispetto dei protocolli vigenti; la partita in programma questa sera tra Happy Casa Brindisi e Fortitudo Kigili Bologna si svolgerà regolarmente».