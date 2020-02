Condividi

Le voci delle ultime ore hanno i crismi dell'ufficialità. La Legabasket ha deciso di sospendere i campionati e questo per tutelare gli atleti e i tifosi in un momento di massima allerta per il contagio del Corona virus. Dunque l' impegno dell'Happy Casa Brindisi contro Varese al "Palapentassuglia" proprio come tutte le altre gare è rinviato a data da destinarsi.