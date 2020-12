Legabasket | Olimpia Milano – Happy Casa Brindisi 82 – 88

L'impresa è riuscita: Brindisi ha espugnato anche il Forum di Assago, battendo 88-82 l'Olimpia Milano, che non aveva mai perso in campionato. Una prestazione straordinaria degli uomini di coach Frank Vitucci che raggiungono a quota 18 la squadra di coach Ettore Messina ma grazie all'esito del confronto diretto conquistano la leadership della serie A. Un'altra pagina storica per il team biancoazzurro, che tornerà in campo nel Pala Pentassuglia sabato 19 dicembre (ore 20.00) affrontando la Carpegna Prosciutto Pesaro, battuta in casa dalla Fortitudo Bologna nell'anticipo del sabato.