Legabasket: l’Happy Casa Brindisi crolla nella ripresa contro Reggio Emilia (72-56)

Il sostanziale equilibrio di metà gara (33-31) aveva alimentato la speranza di un successo esterno con Reggio Emilia, ma sul parquet di Casalecchio di Reno (Bologna) nella ripresa i biancorossi di coach Attilio Caja non hanno lasciato scampo alla formazione di coach Frank Vitucci con un 25-9 (parziale 15-0) che ha letteralmente spezzato le gambe ai biancoazzurri. Il 16-14 per la NBB nell’ultima irrilevante frazione conta solo per le statistiche. Miglior realizzatore brindisino Nick Perkins (14 punti), che ha comunque dovuto fare i conti con la difesa reggiana; in doppia cifra anche Wes Clark (10 punti). Per Brindisi arriva la quarta sconfitta consecutiva, con tanto di campanello d’allarme in chiave qualificazione Final Eight. Nelle prossime due gare interne con Treviso e Pesaro l’Happy Casa non potrà permettersi passi falsi per non compromettere ulteriormente le chance di accesso alla kermesse pesarese di Coppa Italia.