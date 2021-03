LEGABASKET | LEONESSA BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 68-74

I biancoazzurri di coach Frank Vitucci espugnano anche il Pala A2A di Brescia battendo 74-68 la Leonessa di coach Maurizio Buscaglia, scesa in campo col dichiarato proposito di ostacolare il percorso dei pugliesi ma soprattutto per rimanere in corsa per la qualificazione playoff. Dopo la parità a quota 19 della prima frazione, Brindisi ha allungato chiudendo con 11 punti di margine (31-42) il secondo tempino e raggiungendo il massimo margine di 16 punti (31-47) durante il terzo periodo. Poi efficace rimonta bresciana e finale incerto ma i pugliesi difendono a denti stretti un successo preziosissimo. Bostic top scorer con 22 punti. Mercoledì la NBB sarà ad Holon, in Israele, per la gara di ritorno con l’Hapoel.