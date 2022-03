Legabasket: in vendita il mini-abbonamento per il finale della stagione della NBB

La stagione cestistica entra nel clou e l’Happy Casa Brindisi è pronta a far affidamento sul ‘sesto uomo’. Dallo sprint finale per confermare un posto tra le prime otto squadre d’Italia, al ritorno di D’Angelo Harrison che attende finalmente di percepire dal vivo l’energia e la passione del Pala Pentassuglia. «Ora – scrive la società del presidente Nando Marino – non resta che assicurarsi un posto per il finale di stagione! A partire da 38 euro, fino a lunedì 28 marzo, è possibile sottoscrivere un mini-abbonamento valido per le partite casalinghe contro Varese, Trieste e Tortona. In vendita 700 posti fino al raggiungimento dell’attuale capienza massima fissata al 60%. Abbonarsi conviene ed è vantaggioso rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente. Inoltre con l’acquisto del Mini Abbonamento si ottiene il diritto di prelazione su eventuali partite di post season. Ecco i match in programma: Happy Casa Brindisi vs Openjobmetis Varese domenica 3 aprile ore 18:15* – Happy Casa Brindisi vs Allianz Trieste – domenica 24 aprile ore 18:15* – Happy Casa Brindisi vs Bertram Tortona – domenica 8 maggio ore 18:15* (* data e/o orario possono essere soggetti a variazione a seconda delle disposizioni di Legabasket). TICKETS IN VENDITA: New Basket Store in corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 16:30-20:00) – online sul sito www.vivaticket.it – punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale. La NBB ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Super Green Pass’ e indossare correttamente la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dell’evento.