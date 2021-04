LEGABASKET: HAPPY CASA BRNDISI-VANOLI CREMONA 67-78

Sconfitta casalinga per la formazione del presidente Nando Marino, ancora orfana di coach Frank Vitucci, e senza tre giocatori: Thompson, Perkins e Zanelli. La NBB cede ad una Vanoli più fresca atleticamente e trascinata da uno strepitoso Mian, autore di 22 punti con 6/17 da tre punti. Per Brindisi tre uomini in doppia cifra: Harrison (18), Krubally (13) e Gaspardo (10).