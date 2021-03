Blinda il secondo posto la formazione biancoazzurra che si impone, pur senza Harrison, Zanelli e Krubally, sulla Virtus di coach Djordjevic. Dopo la vittoria nel match di andata, Brindisi bissa in casa trascinata da uno strepitoso Bostic, autore di 27 punti. Bene anche Perkins con 19, Thompson con 17 e Udom con 10.

Martedì sera Happy Casa nuovamente in campo per la Champions League con i turchi del Tofas.