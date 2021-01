Legabasket | Happy casa Brindisi – Umana Venezia 77 – 89

Quarta sconfitta stagionale per l’Happy Casa Brindisi che perde anche la gara di ritorno con la Reyer Venezia. Soffre la formazione di coach Frank Vitucci che non riesce mai ad entrare in partita e subisce la fisicità dei lagunari. Non basta il solito D’Angelo Harrison (23 punti), supportato da Thompson, anche lui in doppia cifra (17). La svolta del match nel terzo quarto con Venezia che piazza un break importante grazie ad alcune triple di Bramos, De Nicolao e Clark. Domenica turno di riposo per i biancoazurri che torneranno in campo il 27 gennaio ospitando il San Pablo Burgos per l’ultimo atto della Champions League.