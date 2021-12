Legabasket: Happy Casa Brindisi scivola in casa con la VL Pesaro (89-91)

Un Santo Stefano amaro per l’Happy Casa Brindisi, sconfitta in casa 89-91 dalla Carpegna Prosciutto Pesaro dopo un match contrassegnato da fughe e recuperi, emozioni e colpi di scena sino alla disperata bomba a fil di sirena di Josh Perkins per un sorpasso che avrebbe fatto «esplodere» il Pala Pentassuglia. La NBB paga lo scotto di alcune errori decisivi e soprattutto la pessima percentuale in lunetta (16/29) contro lo strepitoso 24/25 della formazione marchigiana, che riscatta la rocambolesca sconfitta interna con Reggio Emilia e costringe i biancoazzurri di coach Frank Vitucci ad un finale di girone di andata (Brescia fuori casa e Napoli in casa) più complicato in chiave qualificazione «F8». Nick Perkins è stato il migliore realizzatore della serata (27 punti), seguito da Lucio Redivo (23) e Mattia Udom (14), quest’ultimo eccellente dalla grande distanza (4/5): bottini personali importanti in una serata comunque negativa per il risultato e per la classifica. Brindisi-Pesaro è stata l’unica partita disputata in questa domenica segnata dal Covid e da sei rinvii; domani sera il posticipo tra Treviso e Brescia, con i lombardi prossimi avversari dell’Happy Casa Brindisi nel Pala Leonessa … sempre con il Covid non faccia altri danni! (La foto è di Vincenzo Tasco).