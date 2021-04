Da questa sera la squadra biancoazzurra è capolista.

Senza coach Vitucci ma guidata egregiamente da Alberto Morea, Brindisi batte Milano, pur senza Perkins e Thompson e con Harrison ancora out. Con cinque uomini in doppia cifra, trascinata da uno strepitoso Bostic, la NBB stende la corazzata Olimpia a cui non basta un Rodriguez da 23 punti.