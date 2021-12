Legabasket: Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano 53-79

Il bigmatch del Pala Pentassuglia si chiude col successo dell’imbattuta Olimpia Milano. Dopo la parità a quota 27 a metà gara, la capolista ha assunto il controllo della partita con vantaggi in doppia cifra. Reazione biancoazzurra sul finale della terza frazione (40-47) ma la squadra di coach Messina non concede sconti, allunga e si impone facilmente 79-53 al termine di un confronto avaro di spettacolo e di emozioni. Un solo giocatore brindisino in doppia cifra: Chappel con 13 punti.