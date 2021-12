Legabasket: Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso 99-95 dopo un overtime

La vittoria con Treviso risolve la crisi di risultati (quattro sconfitte consecutive in campionato), ma l’Happy Casa Brindisi ha fatto di tutto per complicarsi la vita negli ultimi istanti del match consentendo alla squadra di coach Max Menetti di pareggiare (86-86) con una bomba di Russel a un secondo dalla fine dei tempi regolamentari. Nell’over time, buona partenza biancoazzurra (8-0 di parziale) ed ennesima rimonta della Nutribullet con il +4 conclusivo (99-95). Finale thrilling dell’ultimo quarto a parte, la NBB ha certamente meritato la vittoria, costruita con i punti pesanti di Nick Perkins (25) e Chappel (19) e il contributo di tutti. Domani partenza per l’Israele per l’ultimo atto del raggruppamento G: mercoledì la sfida con l’Hapoel Holon per tentare di conquistare il terzo posto ed il passaggio al turno successivo. Nella foto di Vincenzo Tasco un momento del match con Lucio Redivo in azione.