Nel recupero della 23esima giornata la formazione biancoazzurra perde contro una Dinamo Sassari ben messa in campo dal coach Edoardo Casalone che non ha fatto sentire l’assenza di Gianmarco Pozzecco.

Brindisi, apparsa stanca, regge trenta minuti e non basta un super Harrison da 22 punti. Venerdì sera biancoazzurri nuovamente in campo, in trasferta a Trento.