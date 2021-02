LEGABASKET | Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste 81-74

Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno, vittoria sofferta per la Happy Casa Brindisi che solo nel finale si libera di una Pallacanestro Trieste mai doma. Buon l’esordio per il neo tesserato Bostic (86 punti), che con una tripla sul finale del primo quarto consente ai biancoazzurri di chiudere avanti di 14. Nel finale i giuliani si sono portati a meno 3 ma la squadra di coach Frank Vitucci è riuscita a respingere gli ultimi assalti biancorossi. Miglior realizzatore della NBB Willis con 15 punti. Merecoledì 3 marzo si torna in campo per ilk primo match della top 16 di Champions League con gli israeliani dell’Hapoel Holon.