LEGABASKET: FORTITUDO BOLOGNA-BRINDISI 70-95

Esame di mezzogiorno per l’Happy Casa Brindisi nella Unipol Arena contro la Fortitudo Bologna dell’ex Adrian Banks. Una partita di grande importanza per la classifica che i biancoazzurri hanno affrontato senza D’Angelo Harrison (fermo per alcune settimane) e Alessandro Zanelli. Dopo il +1 della prima frazione (21-22), la squadra di coach Frank Vitucci ha allungato nel secondo periodo (+8 dopo tre minuti) e poi ha sistematicamente respinto i tentativi di recupero della formazione di coach Luca Dalmonte, incrementando considerevolmente il margine di vantaggio. E’ finita 95-70 con 20 punti di Bostic. I biancoazzurri, che riconquistano il secondo posto alle spalle di Milano, torneranno in campo nel Pala Pentassuglia martedì 9 marzo per la Champions League con i turchi del Pinar e sabato 13 marzo per la supersfida con la Virtus Bologna.

(Foto di Paolo Mucedero)