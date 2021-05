LEGABASKET: DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI 83-73 67- Dolomiti Energia Trentino ed Happy Casa Brindisi di fronte nella BLM Group Arena per il recupero della 29esima giornata. La formazione trentina aveva bisogno della vittoria per consolidare le chance di qualificazione play off ed è riuscita nell’intento imponendosi 83-73. Grande equilibrio nelle prime due frazioni col +3 di Brindisi dopo dieci minuti (15-18) e il +3 trentino all’intervallo lungo (35-32). Nella seconda parte del match, l’Happy Casa comincia bene, ribalta la situazione punteggio (+6 dopo sei minuti) ma nel finale subisce il sorpasso dei padroni di casa (60-56). Nel periodo conclusivo l’Aquila controlla la situazione punteggio e chiude sul +10 (83-73). E adesso, la speranza di confermare il secondo posto è legata al match di lunedì 10 maggio (ultima giornata della fase regolare) con l’Openjobmetis Varese.