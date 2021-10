Legabasket | Derthona Tortona-Brindisi 78-87. Nick Perkins autore di 26 punti.

Sul parquet del Pala Ferraris di Casale Monferrato anticipo del sabato (terza giornata) della serie A con il successo dell’Happy Casa Brindisi 87-78 dopo un match molto equilibrato (42-44 a metà gara) che la formazione di coach Frank Vitucci ha vinto con merito grazie, in particolare, alla prestazione e ai punti di Nick Perkins (26) e Jeremy Chappel (17). I biancoazzuri hanno riscattato la bruttissima prova offerta in Champions League con l’Hapoel Holon. La NBB tornerà in campo nel Pala Pentassuglia venerdì per l’anticipo con la Fortitudo Bologna prima del secondo incontro di BCL, in programma lunedì 18 ottobre con il Cluj-Napoca. Nell’altro anticipo del sabato, Trento ha battuto Cremona 84-68.