Legabasket | De Longhi Treviso – Happy Casa Brindisi 90-108

Dopo la sconfitta subita nel recupero di Varese, la NBB si riscatta vincendo 108-90 nel Pala Verde di Treviso al termine di una gara molto equilibrata nelle prime due frazioni (47-48 all’intervallo lungo). Allungo biancoazzurro nella ripresa con il +12 della terza frazione (62-74) e poi oculata gestione del match sino al + 18 finale (90-108). Bene Gaspardo e Udom (rispettivamente 25 e 18 punti) che non hanno fatto rimpiangere gli infortunati Harrison e Willis. Brindisi sale a quota 24 in classifica e ora può pensare alla Final Eight di Coppa Italia: venerdì 12 febbraio il quarto di finale con l’Allianz Trieste, battuta in casa 78-81 dalla Leonessa Brescia.