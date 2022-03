LBA: Happy Casa battuta da Brescia (83-88). La NBB annuncia il ritorno di Harrison

L’Happy Casa Brindisi si arrende alla Leonessa Brescia (83-88), che sul parquet del Pala Pentassuglia conquista la nona vittoria consecutiva e consolida il terzo posto in classifica staccando di sei lunghezze gli stessi pugliesi (col doppio successo nel confronto diretto). La squadra di coach Alessandro Magro ha dovuto fare a meno di Amedeo Della Valle, bloccato da un problema gastro-enterico, ma col contributo di tutti è riuscita a cogliere un successo preziosissimo in prospettiva playoff. Tre uomini in doppia cifra per i lombardi: Petruccelli (23), Mitrou-Long (20) e il monopolitano Laquintana (20). Per Brindisi miglior realizzatore Nick Perkins (20), seguito da Gentile e Redivo, entrambi con 16 punti. Domenica prossima la NBB sarà di scena a Pesaro. Intanto la squadra del presidente Nando Marino annuncia il ritorno D’Angelo Harrison dopo l’esperienza col Prometey. Ecco il comunicato ufficiale della società del presidente Nando Marino: «L’atleta D’Angelo Harrison torna a vestire la canotta biancoazzurra. La guardia americana ha firmato un contratto con la Happy Casa Brindisi e sarà a disposizione di coach Frank Vitucci per il finale di stagione 2021/22. Protagonista della scorsa annata da record, autore di 17.4 punti di media in Lega A e 19.3 in Basketball Champions League, torna a Brindisi davanti a un pubblico che può apprezzarlo dal vivo dopo le restrizioni e note vicissitudini che non hanno consentito un rapporto diretto al PalaPentassuglia. Harrison ha disputato la prima parte di stagione con il team ucraino del Prometey (37-5 lo score complessivo nelle competizioni) da top scorer della squadra».

La foto è di Maurizio De Virgiliis (Agenda Brindisi)