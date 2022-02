Legabasket: Brindisi batte Reggio Emilia 89-75. Josh Perkins saluta e va in Turchia.

L’Happy Casa Brindisi ritrova il successo battendo meritatamente l’UnaHotels Reggio Emilia (89-75), che soltanto nella terza frazione è riuscita a portarsi a sei lunghezze di ritardo. Per il resto gara in controllo per la formazione di coach Frank Vitucci che ha avuto anche un massimo vantaggio di 21 punti, ma alla fine dei conti non è riuscita a ribaltare il -16 dell’andata. Miglior marcatore biancoazzurro Adrian con 17 punti; in doppia cifra anche Gaspardo (14) e Udom (11). Sulla sponda reggiana il top scorer è stato Crawford con 20 punti. Per la NBB una vittoria salutare in vista della trasferta di Bologna con la Fortitudo, battuta in casa dalla Leonessa Brescia, e della Final Eight di Coppa Italia. Per scelta tecnica Vitucci non ha schierato Josh Perkins, che in realtà da stasera non è più un giocatore dell’Happy Casa e domani partirà per la Turchia. Il direttore sportivo Simone Giofrè ha spiegato in sala stampa che si sono determinate le condizioni per l’interruzione del rapporto, una reciproca opportunità. E adesso la NBB attende che il neo acquisto De Zeeuw raggiunga una soddisfacente condizione atletica per scenderen in campo. La foto è di Maurizio De Virgiliis (Agenda Brindisi).