Legabasket: allarme Covid, rinviate tutte le gare del prossimo turno di serie A

Legabasket ha rinviato tutte le partite del prossimo turno di serie (14esima giornata di andata), in programma domenica 2 gennaio. Le modalità di recupero saranno comunicate nei prossimi giorni. L’Happy Casa Brindisi avrebbe dovuto giocare a Brescia con la Leonessa. Il presidente Umberto Gandini (foto) ha spiegato che «il provvedimento è stato assunto in considerazione del repentino ed esponenziale aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese, che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società della serie A. In seguito a tale aumento di contagi, ieri il Governo ha assunto un provvedimento che – commenta Gandini – andrà certamente ad incidere sulla vita sociale e sportiva di tutte le associate». Il presidente LBA sottolinea «l’incertezza della tempistica in merito all’applicazione delle nuove capienze all’interno dei palazzetti».