LEGABASKET: ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-HAPPY CASA BRINDISI 71-93

I biancoazzurri espugnano anche il PalaDesio battendo 93-71 l’Acqua San Bernardo Cantù, che ha retto soltanto nella prima frazione chiudendola avanti di un punto (22-21). Poi match senza storia con il crescente vantaggio dell’Happy Casa Brindisi: +11 all’intervallo lungo, +20 al termine della terza frazione (56-76) e +22 alla sirena finale. Troppa differenza in campo, con i canturini incapaci di fronteggiare il talento dei pugliesi che così consolidano il secondo posto e pensano con grande fiducia sia alla decisiva sfida esterna di Champions League di martedì 6 aprile col Pinar Karsiyaka (che varrà la qualificazione per la Final Eight) che al big match con l’Olimpia Milano, in programma domenica 11 aprile nel Pala Pentassuglia. Sei biancoazzurri in doppia cifra, con Visconti e Willis migliori realizzatori a quota 13. La foto è di Francesco Iasenza.